وكيل جافي يرد على لابورتا : أين عرضكم الجديد؟

أعرب إيفان دي لا بينيا وكيل أعمال لاعب الوسط الإسباني جافي، عن إحباطه من تصريحات جوان لابورتا رئيس برشلونة.

وبرز جافي ضمن أهم العناصر مع فريق المدرب تشافي هيرنانديز هذا الموسم، حيث أصبح من النجوم الأساسيين بالفريق بشكل سريع فور تصعيده.

ويواجه النادي الكتالوني مشكلة في الحفاظ على خدمات اللاعب، حيث ينتهي عقده في يونيو 2023 دون التجديد حتى الآن.

ماذا قال لابورتا عن وكيل جافي؟

لابورتا قال لصحيفة "L'Esportiu": "وكيل جافي لديه عرض التجديد على الطاولة منذ فترة طويلة، والأخبار التي لدينا هي أنه يقارن بين عرضنا وغيره، لكن في مرحلة ما سيضطر إلى اتخاذ القرار".

وأضاف: "وكيل اللاعب يلعب ويقارن، عرض النادي في مستويات رواتبنا، ويعتبر أكثر من مقبول، كما لن نبتعد عن السقف المحدد، لأني لا أريد أن يستمر برشلونة في الخط الذي اتبعه من سبقونا، والذين قادوا برشلونة إلى الخراب".

كيف رد وكيل أعمال النجم الشاب؟

قال دي لا بينيا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه لا يفهم لماذا يقول رئيس برشلونة هذه التصريحات.

وأوضح أنه في الاجتماع الأخير الذي شمل تواجد ماتيو أليماني مدير قطاع كرة القدم، اتفقوا على أن يرسل برشلونة له عرضًا جديدًا وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وبعد مرور أسبوعين على هذا الوعد لم يرد النادي الكتالوني، كما أنه شدد على عدم نيته الاتصال ببرشلونة، منتظرًا ما سيفعله النادي بخصوص تجديد عقد جافي.

اقرأ أيضًا ..