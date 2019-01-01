وكيل جاريث بيل يحدد الشرط الأهم لرحيله عن ريال مدريد

علق على إمكانية انضمامه لمانشستر يونايتد

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال الجناح الويلزي جاريث بيل، أنه لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد على سبيل الإعارة بالوقت الحالي.

صاحب الـ29 عاماً خرج من حسابات المدرب زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة، ولا يبدو أنه من ضمن خطط الفرنسي للموسم القادم.

بعض الصحف ربطت بيل بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وسط صعوبات كبيرة نظراً لراتب اللاعب المرتفع.

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وقال وكيل أعماله عن تلك الاحتمالية:"لا توجد أي فرصة لرحيله معاراً هذا الصيف".

وأضاف:"لا أعتقد أنه يريد الذهاب على سبيل الإعارة بالتحديد، لأنه يستمتع بحياته في إسبانيا".

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وتابع:"الأمر يحتاج شيئاً خاصاً غير الإعارة يجعله يريد مغادرة ريال مدريد".

وأما عن إمكانية انتقاله لمانشستر يونايتد:"يمكنه التأقلم هناك بكل سهولة، لأنه لازال واحداً من أفضل اللاعبين في العالم".

يذكر أن ريال ارتبط مؤخراً بالتعاقد مع كيليان مبابي أو نيمار، مما يجعل فرصة بيل شبه مستحيلة في الحصول على الفرصة مع زيدان.