وكيل جارسيا يضع العقدة في المنشار .. صفقة انتقاله لبرشلونة تتوقف!

تقارير صحفية تؤكد أن صفقة انتقال إريك جارسيا لصفوف برشلونة مهددة بالإلغاء!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن أزمة جديدة تواجه برشلونة في صفقة ضم اللاعب إريك جارسيا من صفوف مانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكر مارسيل يورينتي الصحفي في جريدة "موندو ديبورتيفو"، عبر إذاعته الخاصة، مؤكدًا أن الأمور تعقدت في الساعات الأخيرة.

وأوضح يورينتي أن وكيل اللاعب إيفان دي لا بينيا هو السبب في ذلك التعقد، بعدما قام بفرض شروطًا جديدة لأول مرة في الصفقة.

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وذكر الصحفي الإسباني الشهير أن لاعب برشلونة السابق دي لا بينيا، ووكيل اللاعب قد طلب الحصول على زيادة في راتب اللاعب.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن الصفقة قد حُسمت لصالح برشلونة، بعدما استسلم فريق مانشستر سيتي في تجديد عقد جارسيا.

وينتهي تعاقد جارسيا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن انتقاله لصفوف برشلونة كان سيكون مجانيًا لو تم.

جدير بالذكر أن دي لا بينيا كان قد لعب لصالح برشلونة حتى عام 1998 قبل أن ينهي مسيرته الكروية في صفوف إسبانيول، الجار اللدود للبلوجرانا.