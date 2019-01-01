وكيل تاليافيكو: أنا من جلب زانيتي إلى إنتر في الماضي

الظهير الأرجنتيني مطلوب بقوة في أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ريكاردو شليبر، وكيل لاعب أياكس نيكولاس تاليافيكو، عن وجود اهتمام من قبل إنتر بجلب الأرجنتيني إلى ميلانو، خصوصاً في ظل العلاقات الوثيقة بين الطرفين.

وجذب تاليافيكو أنظار عديد الأندية، ومن ضمنها ثنائي العاصمة مدريد أتلتيكو وريال بحسب تصريحات الوكيل سابقاً، بعد تألقه الموسم الجاري في دوري الأبطال.

وقال شليبر مع "إف سي إنتر نيوز": "وكيلي من الأفضل في العالم بلا شك حالياً، وما قدمه مع أياكس في الأبطال، ومع المنتخب وتثبيت مكانه أكبر دليل".

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ملخص بسيط عن المباراة.. 📺 pic.twitter.com/FmVaemtFaT — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

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وواصل: "قبل 24 سنة، أنا وشريكي جلبنا شخصاً مميزاً لإنتر، خافيير زانيتي، برأيي النيراتزوري هو الفريق القادر على إيقاف سيطرة يوفنتوس".

واستمر شليبر: "الدوري الإيطالي محبب للأرجنتينيين، كما قال بورجس نحن إيطاليون نتحدث الإسبانية، لذا إنتر وجهة مفضلة للأرجنتينيين دائماً".

وختم: "أياكس لم يحدد سعر موكلي ولا يريد بيعه، وتاليافيكو يقدر كثيراً إيطاليا، سنرى ما سيحدث بالمستقبل".

وسيلعب تاليافيكو برفقة فريقه أياكس مع توتنهام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أسبوعين من الآن.