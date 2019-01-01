وكيل تاديتش: ميلان حاول ضمه وربما يلعب في الدوري الإيطالي

صاحب الـ30 عاماً كان قريباً من الروسونيري قبل الانضمام لأياكس أمستردام

كشف وكيل أعمال دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، عن محاولة ميلان وروما الحصول على خدماته.

لاعب الوسط الصربي رحل عن ساوثهامبتون الصيف الماضي بـ11.4 مليون يورو متوجهاً إلى أياكس.

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تاديتش تم توظيفه في مركز المهاجم الصريح، ليتألق مع أياكس ويتسبب في فوز الفريق على ريال مدريد 4/1 أمس الثلاثاء، وتأهله لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ميلوس ملينوفيتش وكيل أعماله قال:"لا نعرف ماذا سيحدث ربما يلعب يوماً ما في الدوري الإيطالي.

الخسارة أمام أياكس أمس لم تكن الأكبر في تاريخ ريال مدريد بدوري الأبطال ⭕️



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وأضاف:"ميلان وروما حاولا التعاقد معه في الصيف الماضي، كان وقتها لاعباً في ساوثهامبتون".

وعن تألقه أمام ريال مدريد:"مستوى مبهر جداً منه ومن الفريق عموماً، مباراة لن ينساها أبداً.

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وتابع:"دوسان لاعب ذكي ولا يعرف الغرور، يمكنه الحديث طوال اليوم عن كرة القدم ويمكنه دخول عالم التدريب".

يذكر أن تاديتش نجح في تسجيل 26 هدف وصناعة 15 في 40 مباراة لعبها مع أياكس هذا الموسم.