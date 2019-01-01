وكيل بيل يغازل أندية البريميرليج

جاريث بيل قد يرحل من ريال مدريد تجاه الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب النجم الويلزي جاريث بيل من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن قضى 6 مواسم مع نادي ريال مدريد الإسباني وفقًا للتقارير الصحفية الأخيرة.

ويعاني بيل من الكثير من المشاكل في الوقت الحالي مع النادي الملكي، مما يفتح الباب أمام رحيله عن صفوف الميرنجي بسبب تذبذب مستواه وازدياد معدل إصاباته مؤخرًا.

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جوناثان بارنت وكيل أعمال اللاعب الويلزي تحدث لقناة "سكاي سبورت" وقال: "بكل تأكيد قد يعود بيل إلى الدوري الإنجليزي، ولكن على الفريق الذي يرغب في ضمه دفع المبلغ المطلوب من إدارة الريال".

وأضاف: "لا تسألني عن السعر ولكن الرقم سيكون مرتفعًا، موكلي لديه إمكانات هائلة، هو يريد البقاء هنا ولكن لا أعلم هل يريد زيدان بقاءه أم لا؟".

يذكر أن بيل كان قد انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد بقيمة 100 مليون يورو في عام 2013 كأغلى صفقة في العالم هذا الوقت.