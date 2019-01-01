وكيل بيل: جماهير ريال مدريد يجب أن تقبل أقدامه بدلًا من انتقاده!

العلاقة بين جاريث بيل وجماهير ريال مدريد وصلت لطريق مسدود

فيسبوك تويتر محمد عماد

​انتقد وكيل جاريث بيل جماهير ريال مدريد بعد صافرات الاستهجان التي تعرض لها الأخير في ملعب سانتياجو بيرنابيو بعد الخسارة في الكلاسيكو.

ووصف وكيل اللاعب صاحب الـ 29 عامًا أن ما بدر من قبل جماهير الميرنجي هو قلة احترام.

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وقال جوناثان بارنيت وكيل اللاعب في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "هذا الجيل من لاعبي ريال مدريد سيتحدث عن أهداف جاريث بيل الهامة لسنوات، عليهم أن يخجلوا من أفعالهم، بيل يستحق الكثير من الاحترام، ولا يستحق التعامل بطريقة غير محترمة من جماهير ريال مدريد".

وأضاف وكيل لاعب توتنهام السابق: "في ست سنوات لعبها في إسبانيا فاز بكل شيء، هو أحد أفضل لاعبي العالم، هذه الجماهير يجب عليها أن تقبل أقدام بيل".

يشار إلى أن بيل يلعب في ريال مدريد منذ صيف عام 2013 قادمًا من السبيرز في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو لتكون الأغلى في عالم كرة