وكيل بوفون ينفي إجبار يوفنتوس على إشراكه

الوكيل يعتبر مكالمة يوفي غير متوقعة حين أتت..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سيلفانو مارتينا وكيل أعمال جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس العائد إليه هذا الموسم اعتقاده أن مكالمة يوفي لم تكن متوقعة على الإطلاق.

وقال مارتينا في تصريحات إذاعية لراديو بيانكونيرا:"العودة إلى يوفنتوس لم تكن متوقعة أبداً. كنا نقيم المزيد من العروض حين أتى هذا الاتصال من يوفنتوس".

وأضاف:"حين تحدثت معه (بوفون) بشأنها، وجدنا أنها الحل الأمثل على الصعيد العاطفي وللعائلة أيضاً.

وأوضح:"العودة ليوفنتوس بالنسبة لبوفون وهو مشجع شغوف كان أفضل ما يمكن تمنيه، وبتلك المناسبة أنا سعيد للغاية بذهابه إلى باريس سان جيرمان، إذا كان قد اعتزل العام الماضي ما كان ليعود إلى يوفنتوس".

وتناولت التقارير وجود شرطاً يجبر يوفي على إشراك بوفون في 8 مباريات بالدوري الإيطالي، حتى يتمكن من تحطيم الرقم القياسي لعدد المشاركات المسجل باسم باولو مالديني قائد ميلان التاريخي، وهو ما نفاه الوكيل تماماً.

يذكر أن بوفون الذي سيكمل عامه الثاني والأربعين في يناير المقبل، سيلعب لموسم أخير قبل اعتزاله لتولي منصباً إدارياً في يوفنتوس.