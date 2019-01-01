وكيل باكيتا يشيد بتأثير جاتوزو وإدارة ميلان

البرازيلي يتألق منذ قدومه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد وكيل اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا، بقدرات المدير الفني جينارو جاتوزو في الارتقاء بمستوى اللاعب، وتطوره الكبير مع ميلان الإيطالي.

وأنضم باكيتا مقابل 35 مليون يورو من صفوف فلامنجو البرازيلي، في يناير الماضي، للروسونيري ليصفه البعض بخليفة البرازيلي كاكا.

إدواردو يورام تحدث لقناة ميلان الرسمية على تأثير المدرب على موكله: "أنه تأثير رائع، سواء من النادي أو المدينة، منذ أن جاء في ديسمبر لمعرفة النادي وإيجاد منزل، نحن سعداء بتلك التجربة، أعتقد أن جاتوزو هو السبب في تأقلم اللاعب".

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وواصل: "أنه يتركه ينمو فنياً في الشق الدفاعي، وفي الوقت ذاته يعطيه الحرية الهجومية، ليوناردو ساهم بشكل كبير في انتقاله، لقد أظهر إيمانه باللاعب".

وتابع عن مالديني وكاكا أيضًا: "عليّ القول أن مالديني والنادي بأكمله، كان مهتم بالاستثمار في اللاعب، لقد أنهينا الصفقة بعد جلسات قليلة، ومن لا يريد أن يكون كاكا، على الرغم من كونه محاولة السير على خطاه، لكنهم محترفين".

واختتم: "أعتقد أن الجودة الأساسية، هي القدرة على التأقلم في أي مركز، وكذلك مع طريقة لعب جاتوزو، المدرب يعرف دائمًا الأفضل له، من أجله ومن أجل الفريق، الأمور تسير بنفس الطريق الصحيح ونحن سعداء".

وسجل باكيتا البالغ 21 عامًا، هدفًا وصنع هدفين، بقميص ميلان، وسيتواجد في قائمة المنتخب البرازيلي المقبلة.