وكيل النني يكشف حقيقة مفاوضات ميلان.. ومفاجأة بشأن أرسنال

النني انتقل لبشكتاش على سبيل الإعارة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث علاء نظمي، وكيل اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر وبشكتاش التركي، عن صحة مفاوضات إيه سي ميلان الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقضي النني فترة إعارة من أرسنال في صفوف بشكتاش التركي منذ بداية الموسم الجاري، بعد تضاؤل فرصته في المشاركة أساسيًا مع الجانرز.

وقال نظمي في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" المصرية: "لا استطيع أن أتحدث عن تجدد مفاوضات ميلان لضم النني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من عدمها".

وأضاف وكيل النني: "ميلان ورما حاولا ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن المفاوضات لم تنجح وقتها، وتلقى أكثر من عرض أيضًا".

وتابع: "النني تلقى عروض كثيرة خلال الصيف الماضي على رأسها ليستر سيتي وويستهام يونايتد وفالنسيا الإسباني ولكن بشكتاش تمكن من حسم الصفقة مع أرسنال".

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وأردف نظمي: "إيمري لم يطلب رحيل النني عن أرسنال بسبب مستواه ولكن طالب بأن يأخذ فرصة لتطور أدائه والعودة مرة أخرى، فكرة تواجد النني في أرسنال من جديد مطروحة وبقوة".

ويعد النني من الركائز الأساسية في منتخب مصر بخط الوسط خلال الفترة الأخيرة، حيث ظهر أيضًا في التشكيل الأساسي لحسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.