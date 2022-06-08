وكيل المولد يكشف عن تطور جديد في قضية المنشطات

محاولة جديدة لتخفيف عقوبة إيقاف المولد

كشف جراح الظفيري؛ وكيل أعمال فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، عن آخر تطورات قضية المنشطات الخاصة بلاعب العميد، وذلك بعد قرار إيقافه لمدة 18 أشهر.

المنشطات تحرم المولد من الملاعب

فاجأت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الجماهير بإعلان إيقاف المولد لمدة 18 شهرًا، بعد ثبوت إيجابية عينته المأخوذة منه بعد إحدى المباريات. (طالع التفاصيل)

قرار اللجنة قابل للاستئناف خلال 21 من صدوره أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وهي الخطوة التي أكد جراح الظفيري؛ وكيل اللاعب، أنه سيتخذها بالفعل.

هذه هي المرة الثانية التي يتعرض بها الفهد الأسمر لعقوبة من قبل لجنة المنشطات، إذ تم إيقافه لمدة عام كامل في عام 2019.

اللاعب لم يطلب في التحقيقات حقه بفتح عينة ثانية، لكن وكيله يؤكد هذه المرة سلامة موقفه، مشددًا على أن معاناته من ارتفاع ضغط الدم وهو ما اضطره لأخذ مادة محظورة، لكن دون علم منه بكونها محظورة. (طالع التفاصيل)

ما هي آخر تطورات أزمة المولد؟

الظفيري أكد خلال تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، على أنه تقدم باستئناف رسمي باسم فهد المولد، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ضد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بإيقاف اللاعب لمدة 18 شهرًا.

وكيل المولد قال: "التزمنا بالفترة التي يمنحها القانون للاستئناف على القرار، والمقدر بـ21 يومًا من تاريخ صدور القرار، ووفقًا للوائح فإن آلية التحكيم في الاستئناف الخاص بالمنشطات، فإن لجنة الرقابة على المنشطات تختار محكمًا، واللاعب يختار محكمًا آخر، على أن يكون هناك محكمًا ثالثًا، يرجح قرار من المحكمين".

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات قد منحت فهد المولد الحرية الكاملة لإبداء وجهة نظره فيما هو منسوب إليه، من خلال جلسة الاستماع الأولى، والذي أكد فيها كل عوامل حسن النية في القضية، حيث توجه إلى مستشفى لتلقي العلاج، عقب إصابته بوعكة صحية.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرارًا حاسمًا في قضية فهد المولد خلال الفترة المقبلة، سواء بتأييد القرار بإيقاف اللاعب 18 شهرًا، أو بتخفيف العقوبة.

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