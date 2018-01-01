وكيل الصالح: اللاعب يرحب بالانضمام للأهلي ولكن المفاوضات توقفت

وكيل المدافع السوري أحمد الصالح يتحدث عن مفاوضات اللاعب مع الأهلي المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد حسام حطيني، وكيل أعمال مدافع السوري أحمد الصالح، لاعب العهد اللبناني توقف مفاوضات الأهلي اللاعب.

وقال حطيني في تصريحات إذاعية: "المفاوضات مع الأهلي كانت تسير بشكل جيد، حت حدثت بعض التغييرات الفنية داخل الفريق، لتتوقف بشكل مفاجئ".

وواصل: "الصالح يرحب بالانضمام للأهلي وارتداء قميصه، ننتظر العرض الرسمي من القلعة الحمراء إذا كانت هناك رغبة في الحصول على خدمات اللاعب".

وارتبط اسم المدافع الدولي السوري، بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، لتدعيم خط الدفاع خاصة في الفترة الأخيرة، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتوديع البطولة العربية.

الجدير بالذكر أن الصالح صاحب الـ 29 عاماً، شارك في 40 مباراة دولية مع منتخب سوريا، ويستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا القادمة.