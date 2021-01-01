وكيل الشهراني يتواجد بمقر الهلال لتجديد التعاقد

الشهراني يقترب من تجديد عقده مع نادي الهلال.

اقترب نادي الهلال السعودي، من حسم تجديد تعاقد ياسر الشهراني، الظهير الأيسر للفريق الأزرق، وذلك بعد اقتراب نهاية عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي.

الشهراني دخل الفترة الحرة، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه، للانتقال للفريق الآخر في نهاية الموسم بصفقة انتقال حر، ولكن الشهراني سيستمر مع الزعيم.

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ويتواجد الأستاذ غرم العمري، وكيل أعمال اللاعب ياسر الشهراني، متواجد حاليًا في مقر نادي الهلال، من أجل توقيع العقود الاحترافية الخاصة بتجديد اللاعب.

ومن المقرر أن يوقع ياسر الشهراني على عقود تمتد إلى 4 سنوات قادمة مع نادي الهلال، لينتهي العقد في صيف 2025.

الشهراني سيحصل على مبلغ 8.5 مليون ريال في الموسم الواحد، ليكون إجمالي العقد 43 مليون ريالًا.

ويعد ياسر الشهراني، واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني الحالي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، حيث غيابه دائمًا ما يكون مؤثر في أداء الفريق.

ويستطيع ياسر الشهراني اللعب في أكثر من مركز، حيث يتمكن من اللعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.