وكيل إيموبيلي يؤكد رفض موكله عرضًا خياليًا من الدوري الصيني

نجم لاتسيو شيرو إيموبيلي رفض عرضًا وصل إلى 60 مليون يورو من الدوري الصيني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد أليساندرو مودجي وكيل أعمال النجم الإيطالي شيرو إيموبيلي أن موكله رفض عرضًا يصل إلى 60 مليون يورو للانتقال إلى أحد الأندية الصينية.

وكان إيموبيلي قد تحدث من قبل عن رغبته في مواصلة الرحلة مع نادي لاتسيو، الذي يقدم معه مستويات رائعة في الفترة الأخيرة.

وقال مودجي إن إيموبيلي لم يفكر في الرحيل عن لاتسيو في الفترة الأخيرة، على الرغم من أنه لم يغلق الباب أمام هذا الأمر مستقبلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "لاتسيو أيضًا غير مستعد للاستغناء عن شيرو، لذا فالطرفان لا يريدان الانفصال في الوقت الحالي، وسيبقى الوضع كذلك حتى إشعار آخر.

وتابع: "من الطبيعي أن تهتم العديد من الأندية حول العالم بخدمات إيموبيلي، لذا فإذا جاء عرضًا آخر لا أعرف ما الذي من الممكن أن يحدث"

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يذكر أن شيرو إيموبيلي قد سجل 82 هدفًا في 116 مباراة لعبها بقميص لاتسيو، وذلك خلال موسمين ونصف فقط.