وكيل إيفرتون يؤكد وجود اتصالات مع ميلان

رغم ذلك لا يمكن الجزم بانتقال اللاعب إلى أوروبا في الموسم المقبل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد مارسيلو سيرافيني وكيل البرازيلي إيفرتون نجم جريميو، أن هناك تواصلاً من جانب ميلان الإيطالي لضم اللاعب.

وقال سيرافيني في تصريحاته لبيانيتا ميلان:"منذ العام الماضي كان لدينا اتصالات مع العديد من الأندية وهناك احتمالية لبدء مفاوضات جادة مع بعضهم".

وأضاف:"بوضوح ميلان هو أحد أفضل أندية العالم ولديه مشروع طموح، كان هناك اتصالاً مع ميلان وأعتقد أن ليوناردو (المدير الرياضي) يمثل قيمة كبيرة".

وأوضح:"من الصعب القول ما إذا كان إيفرتون سينتقل لأوروبا الموسم المقبل، ولكن الأمر وارد. لا يمكننا تخمين السعر الآن".

يذكر أن الجناح الهجومي البالغ من العمر 23 عاماً قد ارتبط لوقت طويل بالانتقال إلى صفوف الروسونيري.