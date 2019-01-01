وكيل إيفرا يوضح حقيقة عرضه على يوفنتوس من جديد

فيديريكو باستوريلو وكيل النجم باتريس إيفرا يؤكد أن موكله لن يكون مناسبًا لإرتداء قميص فريق يوفنتوس في الوقت الحالي والعودة للبيانكونيري من جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف فيديريكو باستوريلو وكيل النجم الفرنسي باتريس إيفرا عن حقيقة الأخبار التي انتشرت حول إمكانية عودة موكله لنادي يوفنتوس من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيديريكو لصالح شبكة "راي سبورتس" وأكد خلالها أن وجود إيفرا في الوقت الحالي مع يوفنتوس لن يكون لها فائدة لأي طرف.

وقال فيديريكو: "لا أعتقد أن يوفنتوس أصبح في حاجة لوجود باتريس إيفرا بالطريقة التي يلعب بها الفريق في الوقت الحالي وبوجود العناصر التي تتواجد معهم".

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وأضاف: "أنا مقتنع أن إيفرا سيكون سعيدًا بتلك الفكرة بالرغم من أننا لم نتحدث عنها أبدًا، ولم يكن هناك أي تواصل مع يوفنتوس في الفترة الماضية".

واختتم تصريحاته: "على المستوى التكتيكي أعتقد أنهم ليسوا في حاجة لوجود لاعب مثل باتريس إيفرا بالوقت الحالي، والحديث عن مثل تلك الأمور يبدو خيالي".

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جدير بالذكر أن إيفرا يستطيع الانضمام ليوفنتوس في الوقت الحالي دون أي عوائق رغم انتهاء سوق الانتقالات الشتوية حيث أنه لا يملك عقدًا مع أي فريق.