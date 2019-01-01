وكيل إريكسن يرد على احتمالية انتقاله لريال مدريد

ينتهي عقده مع توتنهام في يونيو 2020

رفض مارتن شوتس وكيل أعمال صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، إثارة المزيد من الجدل حول مستقبله الصيف القادم.

إريكسن ينتهي عقده مع توتنهام في يونيو 2020، دون التوصل لأي اتفاق على التجديد في أي وقت قريب.

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نجم سبيرز ارتبط أكثر من مرة بالانتقال لريال مدريد، ومع عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق الإسباني تشتعل التكهنات مرة أخرى.

وقال وكيله لموقع "إكسترا بلاديت" الدنماركي:"لقد تطور من موهبة على مستوى عالي إلى درجة لاعب عالمي في الفترة الأخيرة".

وأضاف:"لا أريد الحديث كثيراً حول عقد إريكسن أو مستقبله، كل تركيزه الآن على كرة القدم وما تبقى من الموسم الحالي".

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وكان توتنهام قد خرج من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بعد اهتزاز نتائجه في المسابقة مؤخرا، ليقتصر صراعه على الأربعة الكبار.

ولازال الفريق اللندني متواجداً في دوري أبطال أوروبا، حيث صعد لربع النهائي بعد تخطي بوروسيا دورتموند في دور الـ16.