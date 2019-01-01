وكيل أعمال مدافع ليستر يرد على اهتمام آرسنال

هل يفكر المدافع الشاب في الابتعاد عن "كينج باور" في المستقبل القريب؟

تكفل وكيل أعمال مدافع ليستر سيتي كاجلار سويونكو، بحق الرد على الأنباء المتداولة عن اقتراب موكله من الانتقال إلى صفوف آرسنال في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وخطف الشاب العشريني التركي الأنظار، بشراكته المذهلة مع جوني إيفانز في قلب دفاع ثعالب "كينج باور" هذا الموسم، والتي ساهمت في تعويض رحيل أغلى مدافع في العالم هاري ماجواير.

وبعد الظهور اللافت لسويونكو، ارتبط مستقبله ببعض الأندية الإنجليزية الكبيرة، أبرزهم آرسنال ومانشستر سيتي، للحاجة الماسة لكلا الفريقين لخدمات مدافع بنفس مواصفات الدولي التركي، لحل معضلة الهشاشة الدفاعية والنقص العددي الحاد بالنسبة لأوناي إيمري وبيب جوارديولا.

لكن وكيل أعماله مصطفى دوجرو، نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا في تصريحات مع وسائل الإعلام التركية، بأن صاحب الـ23 عامًا لا ينوي مغادرة وصيف البريميرليج في الوقت الراهن.

وقال مصطفى لمحطة " Radyospor" التركية "بعد عروضه الأخيرة، من الطبيعي أن يرتبط مستقبله بأندية أخرى".

وأضاف "تركيز كاجلار الآن مع ليستر سيتي، البحث عن نادٍ آخر ليس ضمن خططه ولا خطط النادي".

وختم حديثه المقتضب "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، لكن ما أعرفه الآن، أنه يطمح في تحقيق إنجازات خاصة مع فريقه والمنتخب الوطني".