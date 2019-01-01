وكيل أعماله: كلوب قد يدرب ألمانيا في المستقبل

هل يستمر كلوب مع ليفربول أم يرحل لألمانيا؟

أكد مارك كوسيكي، وكيل أعمال يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنّ الألماني يهدف إلى الاستمرار مع الريدز لكنّه لا يمانع تدريب منتخب بلاده في المستقبل..

كلوب قاد ليفربول للفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي التشامبيونزليج ليجلب البطولة للمرة الأولى منذ 2005.

وقال كوسيكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "كلوب سعيد للغاية في ليفربول ويرى أنّه الرجل المناسب في التوقيت المناسب ولا يود المغادرة".

وتابع: "ربما يتولى تدريب منتخب ألمانيا في المستقبل لكن الأمر مستبعد في الوقت الراهن.

التقارير الصحفية أوضحت أنّ نجاح المدرب في الفوز بدوري أبطال أوروبا والمنافسة حتى الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي مع حصد 97 نقطة جعلت الإدارة تخطط لزيادة الراتب من 8 ملايين يورو سنويًا إلى 11 مليون يورو.

ورغم أنّ كلوب لن يكون الأكثر حصولًا على راتب في الدوريات الخمس الكبرى لكنّ الإدارة ترى أن هذه الزيادة لمنح المدرب ثقة ودعمًا لاستمرار مشروعه.

وينتهي عقد يواكيم لوف مع منتخب ألمانيا في 2022 وهو العام ذاته الذي ينتهي فيه عقد كلوب مع ليفربول.

جدير بالذكر أنّ كلوب تولى تدريب ليفربول في 2015 ووصل إلى نهائيين أوروبين قبل الفوز بأول لقب.