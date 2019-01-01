وكيل أعمال صلاح يهاجم صحيفة آس بسبب خبر وهمي

وكيل أعمال صلاح يسخر من صحيفة آس بعد نشرها خبر عن مطالبة محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول على إثر مشادة مع كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

هاجم رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح صحيفة آس الإسبانية بسبب نشرها لخبر عن طلب صلاح الرحيل عن صفوف ليفربول.

وكان محمد صلاح قد استعاد ثقته ومستواه مؤخرًا ويعيش حالة مميزة رفقة زملائه وجماهير ليفربول والمدرب يورجن كلوب.

ولكن على عكس ذلك، زعمت صحيفة آس الإسبانية أن مشادة بين صلاح وكلوب قد أدت إلى طلب النجم المصري الرحيل عن صفوف ليفربول.

وبخصوص ذلك، رد رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح على هذا الخبر عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر.

وقال رامي عباس إن هذا يأتي في سياق متصل من الأخبار المفبركة التي تروجها الصحف، كما استعمل تعبيرًا جارحًا في حق الصحيفة الإسبانية.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) ١٧ أبريل ٢٠١٩

وجاء ذلك على خلفية اعتياد رامي عباس الدفاع عن موكله سريعًا بعد كل خبر غير صحيح يتم نشره من قبل الصحف.

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يذكر أن ليفربول سيحل ضيفًا ثقيلًا الليلة على ملعب دراجاو ليواجه بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.