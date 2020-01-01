وكيل أعمال روبيرتو يوضح موقفه من الانتقال إلى مانشستر سيتي

هل يرحل صاحب هدف الريمونتادا عن برشلونة؟

قال جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل أعمال نجم نادي برشلونة سيرجي روبيرتو إن موكله لا ينوي مغادرة الفريق الكتالوني على الإطلاق.

وكانت مصادر صحفية إنجليزية قد رشحت مغادرة اللاعب لصفوف الكتلان متجهًا إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب بيب جوارديولا في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، الأمر الذي يجعل هناك مستقطبًا إضافيًا للاعب الذي عانى في برشلونة بين العديد من المراكز.

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ولكن وكيل أعماله نفى بشكل قاطع أن تكون هناك نية لدى روبيرتو لمغادرة برشلونة، سواء تجاه مانشستر سيتي أو أحد الأندية الأخرى.

وأضاف: "حتى اللحظة لا يوجد سوى مانشستر سيتي من يهتم بخدمات روبيرتو، ولكن حتى لو ظهرت أندية أخرى فهو لن يغير قراره بالبقاء"

ويرغب برشلونة في بيع نيلسون سيميدو حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، لذلك سيكون من الصعب أن يغادر سيرجي روبيرتو أيضًا في صيف واحد.

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يذكر أن برشلونة يستعد لبيع عدد من لاعبيه من أجل دعم ميزانيته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد خسائر كورونا الاقتصادية.