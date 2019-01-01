وكيل أعمال جاريث بيل ينفي رغبته في العودة إلى إنجلترا

وكيل أعمال نجم ريال مدريد جاريث بيل يتحدث عن عدم رغبة موكله في العودة إلى الدوري الإنجليزي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نفى جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الدولي الويلزي جاريث بيل أن يكون لدى موكله رغبة في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جاريث بيل قد ارتبط بالعديد من الأخبار التي تفيد برغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز واهتمام أكثر من نادٍ إنجليزي بخدماته.

وجاء ذلك بعدما ساءت العلاقة بين النجم الويلزي وجماهير ريال مدريد التي أصبحت تطلق صافرات الاستهجان عليه في كل مباراة.

وحول ذلك، قال جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل إن النجم الدولي الويلزي لا يرغب في العودة إلى إنجلترا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

وأضاف بارنيت: "بيل لاعب في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، بعض الجماهير لا تقدر قيمته ولكن ذلك ليس دليلًا على حتمية رحيله"

وتابع: "العودة إلى إنجلترا ليست أولوية بيل في الوقت الحالي، في حال أراد الرحيل فإنه سينظر إلى جميع العروض قبل أن يقرر وجهته المقبلة"

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يذكر أن جاريث بيل كان قد دخل في خلافات مع إدارة النادي ومع المدير الفني السابق الأرجنتيني سانتياجو سولاري.