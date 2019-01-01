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وكيل أعمال بيل يكشف مستقبل اللاعب في ريال مدريد

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Getty Images
تعرف على تصريحات وكيل بيل بشأن استمرار الويلزي من عدمه في ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف جوناثان برانيت وكيل أعمال لاعب ريال مدريد جاريث بيل عن مستقبل الويلزي في النادي الملكي بعد شائعات اقترابه من الرحيل عن سانتياجو برنابيو.

التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية رحيل بيل عن صفوف البلانكوس بنهاية الموسم الجاري ولو على سبيل الإعارة خاصة بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وقال برانيت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "بيل يرغب في الاعتزال في ريال مدريد ويحاول تقديم الأفضل ليبقى مع النادي الملكي مستقبلًا".

وتابع: "بيل سوف يتحدث مع زيدان ليضمن تواجده في خطة المدرب للفترة المقبلة، ولو ساءت الأمور سوف نحاول مرة أخرى".

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وكيل أعمال صاحب الـ 29 عامًا أشار إلى أنّ الخلاف بين زيدان وبيل كان على طريقة اللعب مطالبًا بمنح الويلزي الحرية الكاملة ومباريات متواصلة.

وأردف: "لو أنّه لعب لفترات متتالية وبالطريقة التي يفضلها لوصل لمستوى كريستيانو رونالدو، إنّه يمتلك مهارات على أعلى مستوى".

وواصل: "الصحافة اتهمت اللاعب بأكثر من شيء وهو شخص هاديء ولا يفضل البقاء حتى الواحدة بعد منتصف الليل ولا يوجد أي خلاف بينه وبين زملائه".

واختتم: "بيل أحد أفضل اللاعبين الإنجليز ويجب احترامه. في البرتغال لا يهاجمون رونالدو وفي الأرجنتين يقدرون ميسي وكذلك البرازيل مع نيمار".

يبل انضم إلى ريال مدريد في 2013 وحقق 4 بطولات دوري أبطال أوروبا في 5 مواسم.

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