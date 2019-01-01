وكيل أعمال بيل يكشف مستقبل اللاعب في ريال مدريد

تعرف على تصريحات وكيل بيل بشأن استمرار الويلزي من عدمه في ريال مدريد

كشف جوناثان برانيت وكيل أعمال لاعب ريال مدريد جاريث بيل عن مستقبل الويلزي في النادي الملكي بعد شائعات اقترابه من الرحيل عن سانتياجو برنابيو.

التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية رحيل بيل عن صفوف البلانكوس بنهاية الموسم الجاري ولو على سبيل الإعارة خاصة بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وقال برانيت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "بيل يرغب في الاعتزال في ريال مدريد ويحاول تقديم الأفضل ليبقى مع النادي الملكي مستقبلًا".

وتابع: "بيل سوف يتحدث مع زيدان ليضمن تواجده في خطة المدرب للفترة المقبلة، ولو ساءت الأمور سوف نحاول مرة أخرى".

وكيل أعمال صاحب الـ 29 عامًا أشار إلى أنّ الخلاف بين زيدان وبيل كان على طريقة اللعب مطالبًا بمنح الويلزي الحرية الكاملة ومباريات متواصلة.

وأردف: "لو أنّه لعب لفترات متتالية وبالطريقة التي يفضلها لوصل لمستوى كريستيانو رونالدو، إنّه يمتلك مهارات على أعلى مستوى".

أشياء حدثت في دوري أبطال أوروبا 2009 وتكررت في 2019 🏆



▪️خروج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وروما من دور الـ16

▪️تأهل برشلونة على حساب ليون إلى دور الـ8

▪️تواجد 4 فرق إنجليزية في دور الـ8



أشياء قد تتكرر أيضًا 🤔



▪️نهائي يجمع برشلونة ومانشستر يونايتد

▪️فوز برشلونة بدوري الأبطال pic.twitter.com/W4GZujT1iL — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

وواصل: "الصحافة اتهمت اللاعب بأكثر من شيء وهو شخص هاديء ولا يفضل البقاء حتى الواحدة بعد منتصف الليل ولا يوجد أي خلاف بينه وبين زملائه".

واختتم: "بيل أحد أفضل اللاعبين الإنجليز ويجب احترامه. في البرتغال لا يهاجمون رونالدو وفي الأرجنتين يقدرون ميسي وكذلك البرازيل مع نيمار".

يبل انضم إلى ريال مدريد في 2013 وحقق 4 بطولات دوري أبطال أوروبا في 5 مواسم.