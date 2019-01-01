وكيل أعمال بيل يعلق على اقتراب توتنهام من ضم اللاعب

هل يرحل بيل إلى توتنهام؟ وكيل أعماله يجيب

علّق جوناثان بارنيت، وكيل أعمال لاعب ريال مدريد جاريث بيل، على شائعات اقتراب الأخير من الرحيل عن صفوف الملكي والانضمام إلى توتنهام.

صحيفة "آس" الإسبانية أكدت أنّ توتنهام يقترب من التعاقد مع بيل خلال الصيف الجاري.

وقال بارنيت في تصريحات إلى Talksport: "لا أعلق على قمامة، هذه الأخبار ليست صحيحة".

عندما تحاول تقليد الهولندي روبن😎😎

pic.twitter.com/cfOVNSCvo4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني للبلانكوس، قد أخبر الإدارة بضرورة التخلي عن بيل لكونه خارج حساباته ولتوفير الراتب.

وقد يتجه البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا إلى فسخ عقده مع بيل حال فشل في بيعه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب صاحب الـ 30 عامًا مع وصيف التشامبيونزليج بين 2007 حتى 2013 وتألق بصورة واضحة مع الكتيبة اللندنية.