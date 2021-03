وكيل أعمال ألابا ينفي أي إتفاق مع برشلونة

نفى وكيل أعمال مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا التوصل لأي اتفاق شفهي مع برشلونة وفق ما أشيع في الصحف مؤخراً.

ألابا كان قد اعلن في مؤتمر صحفي انه سيغادر بايرن ميونخ مه نهاية هذا الموسم، دون ان يكشف عن وجهته الجديدة.

وقال بيني زاهافي في تصريح مقتصب لجول وSPOX: "هذا المر غير صحيح" (التفاق الشفهي مع البارسا).

لابورتا يبدأ العمل مباشرة ويحاول خطف ألابا من ريال مدريد

There have been reports that David Alaba has a transfer agreement with new Barcelona president Joan Laporta 🤝



But his agent, Pini Zahavi, has told Goal and SPOX: "That is not true." ❌ pic.twitter.com/d1i2OlHyPr