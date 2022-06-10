وكيله يطالب برشلونة بتفسيرات.. ليفاندوفسكي أصبح خائفًا من إتمام الصفقة

البولندي لم يعد متحمسًا كما الماضي

يبدو البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ متخوفًا حيال صفقة مرتقبة لبرشلونة، بعد الإعلان صراحة عن وجود مفاوضات بين الطرفين.

لكن تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس مؤخرًا دفعت وكيل أعمال اللاعب، بيني زهافي، إلى طلب تفسير واضح من لابورتا حول مدى حقيقة تصريحات المسؤول الإسباني.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن زهافي أبدى تخوف ليفاندوفسكي من حالة برشلونة الاقتصادية خصوصًا بعد تصريحات تيباس، مطالبًا لابورتا بوضع النقاط على الحروف حيال هذه التصريحات وتفسير الوضع الاقتصادي للفريق الكتالوني بشكل كامل.

وكان تيباس قد أدلى بتصريحات مؤخرًا قال فيها إن برشلونة يعرف ما عليه فعله كي يتمكن من تسجيل صفقة بحجم ليفاندوفسكي، علمًا بوضعه الاقتصادي وباللوائح التي تحكم الانتقالات في الدوري الإسباني.

قال تيباس حينئذ إن عليهم بيع أي من بيدري أو دي يونج لضخ مال كافٍ لتسجيل اللاعبين والتخلص من أزمة رواتب كبرى لا يزال برشلونة في دوامتها.

وأكد تيباس أن برشلونة عليه تفريغ حمولته من بعض اللاعبين كي يتمكن من إبرام صفقة ليفاندوفسكي في الوقت الراهن، مشددًا على أنه إن وقع معه في الظروف الحالية فلن يستطيع تسجيله.

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