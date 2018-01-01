وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم

وكيل نجم فريق نابولي مارك هامسيك يفتح النار على النقاد ردًا على الانتقادات الموجه لقائد الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال خورخي فينجلوس وكيل أعمال نجم نابولي مارك هامسيك أن كل من انتقد موكله لا يفقه شيئًا عن كرة القدم.

وتعرض هامسيك لانتقادات عديدة في الآونة الأخيرة بعد خروج نابولي من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة أمام ليفربول بهدفٍ مقابل لا شيء في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء الماضي.

ويلعب النجم السلوفاكي هذا العام في مركز متأخر في خط الوسط منذ قدوم المدرب كارلو أنشيلوتي إلى قلعة سان باولو بداية الموسم. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وقال وكيل هامسيك في تصريحاته لإحدى المحطات الإذاعية: "مارك يلعب بشكل جيد، لم أتحدث معه بشكل مباشر بعد المباراة ولكن هناك الكثير من الحديث عن أنه قدم مستوى سيء أمام ليفربول، بالنسبة لي كن مستواه جيد ولكن لم يضع أحد في الاعتبار الضغط الذي مثله ليفربول طوال المباراة".

كما أضاف: "لا يبدو لي أنه من اللائق انتقاده بهذا الشكل، لا يعرف الكثيرون أن مركزه في الملعب قد تغير بالفعل عن المركز الذي اعتاد اللعب فيه، وهؤلاء الذين انتقدوه لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم".

يذكر أن نابولي قد تحول للعب في الدوري الأوروبي بعد خروجه من دوري الأبطال.