وكيله: لوكاكو سيعود إلى إيطاليا، وتحدث لرونالدو من أجل الصفقة غير المكتملة

أكد فيديريكو باستوريلو وكيل البلجيكي روميلو لوكاكو نجم تشيلسي أن اللاعب قد يرغب في العودة للدوري الإيطالي في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "توتو سبورت"، وأكد خلالها أن لوكاكو تحدث مع كريستيانو رونالدو من أجل الانضمام ليوفنتوس.

وقال باستوريلو: "لوكاكو هو أفضل لاعب أعمل معه، لقد كنت مهندس انتقال كونتي لتشيلسي بعد الفوز بالدوري الإنجليزي، ووقتها أراد لوكاكو".

وأضاف: "كان يلعب مع إيفرتون في ذلك الوقت وقابلته وأخبرته برغبة كونتي، وأنه المدرب المثالي له، لكنه فضل الانضمام لمانشستر يونايتد".

وأردف: "بعد عام واحد فقط اتصل بي وكان قد ترك وكيله السابق وأخبرني أن كل ما أخبرته به قد تحقق، وأنه يريدني أن أكون الوكيل الجديد له".

وأكمل عن الانضمام لإنتر: "الصفقة مع مانشستر يونايتد كانت معلقة لأن زهانج لم يكن يريد أن يلبي مطالبهم المالية، وقتها اتفق يونايتد مع يوفنتوس، الذي كان يملك ديبالا وماندجوكيتش بالفعل، وتحدث لوكاكو وقتها مع كريستيانو رونالدو وماوريتسيو ساري".

وصرح: "استطعنا أن نقنع إنتر بزيادة العرض المقدم لمانشستر، لقد كانت صفقة ناجحة، وأعتقد أنها قلبت موازين القوى في إيطاليا".

واختتم تصريحاته عن إمكانية عودة لوكاكو للدوري الإيطالي من جديد وقال: "نعم، هو يعشق بلدنا، لكن دعوه يستمتع بتشيلسي الآن".

جدير بالذكر أن لوكاكو يعاني مع البلوز حتى الآن حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة.