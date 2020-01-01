وكيله: ريال مدريد رفض عرضًا لا يُصدق من الصين لجاريث بيل

لولا ريال مدريد لأصبح بيل الأعلى أجرًا في العالم..

دافع جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، عن موكله بعد توتر علاقة الدولي الويلزي بمدربه زين الدين زيدان.

تقارير صحفية تحدثت صباح اليوم السبت، عن خروج اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، من حسابات زيدان، خلال الفترة المقبلة.

بارنيت، برر عديد الأمور المُتعلقة بجاريث بيل، منها رحيله المبكر قبل نهاية مباريات فريقه، وكان آخرها أمام ريال سوسيداد، في كأس ملك إسبانيا، والتي خسرها الفريق الملكي بنتيجة 4-3.

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وقال بارنيت، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "ما المشكلة في رحيله المبكر؟ لقد أراد أن يصل إلى المنزل دون مواجهة أي زحام، لا يمكنك قتله بسبب ذلك، يومها خسر الفريق وهو كان غاضبًا جدًا".

وأضاف: "بيل يحب ريال مدريد، بغض النظر عما يقال عنه، الكثير من الحماقات تُكتب عنه، وكأنه لا يتحدث الإسبانية لكنه يتحدثها، بالنسبة لأولئك الذين يقولون ذلك فإنهم لا يعرفونه، هم أغبياء بشكل كامل لأنهم يتحدثون عن شخص لا يعرفونه".

وأردف: "في الأسبوع الماضي، قابلت ساؤول (لاعب أتلتيكو مدريد) في مكتبي، الذي أمثله أيضًا، فقد جلس مع بيل وتحدثوا بالإسبانية لمدة 10 أو 15 دقيقة دون أي مشكلة، لا توجد حاجة إلى إثبات ذلك".

وأكد: "ربما بيل واحد من أجمل الناس الذين قابلتهم على الإطلاق، إنه رائع، كما أنه رب أسرة عظيم، لديه امرأة وثلاثة أطفال، وهو رجل هادئ يحب لعب كرة القدم ويحب الحياة، ولكن الطريقة التي يتحدث بها الناس عنه مثيرة للاشمئزاز، يؤلمني ذلك كشخص".

وتطرق بارنيت، للحديث عن العلاقة بين زيدان وبيل، موضحًا: "المدرب يريده، لا توجد أي مشكلة بينهما، يكتب البعض عن ذلك ولكنه لا يهمني، جاريث سعيد في مدريد، أنه يحب المدينة والحياة التي يعيشها هناك".

وتابع: "بيل يلعب فقط المبارايات التي يريدها؟ من يقول ذلك عليه أن يصمت، من الأفضل عدم قول أي شيء بدلاً من فتح فمك والتأكد أنك من هؤلاء الناس الأغبياء".

وواصل: "بيل لا يلعب كل المباريات؛ بسبب الخوف من الإصابات، أنه يصاب كثيرًا ولكن ليس هناك شيء محددًا يُفسر ذلك، فجسده جيد بما فيه الكفاية".

وبسؤاله عن رأيه في زيدان، أجاب: "إنه شخص جيد جدًا، أعتقد أنه من الناس الطيبين، لن أفصح عن مقابلتي الأخيرة معه، لكن يمكنني القول إنه من المثير للإعجاب سماع كلامه، هو يعرف ما الذي يتحدث عنه بالضبط".

وأكمل: "علاقتي مع فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد)؟ إذا أعطى كلمة سينفذها، هو مُفاوض صعب وأنا أحترمه، عندما يدخل لأي مكان يصحبه حضور كبير، بالنسبة لي، كان دائمًا شخصًا نبيلًا وطيبًا".

وانتقل بارنيت، للحديث عن فشل انتقال بيل إلى مانشستر يونايتد، عندما كان جوزيه مورينيو يدربه، مؤكدًا أن موكله لم يكن متاحًا للبيع في ذلك الوقت.

واستطرد: "كان لدى بيل عرضًا من الصين مستحيل رفضه، لكن ريال مدريد لم يرغب في بيعه، ولم يستطع النادي الصيني دفع ما طلبه النادي الملكي".

ونوه: "جاريث أراد أن يترك إرثًا يساعد في تألق كرة القدم هناك، كانت لديه رؤية يمكن أن تجعل كرة القدم الصينية رائعة، وكان هناك الكثير من المال، لو انتقل إلى هناك لأصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم".

وأفاد: "بيل معروض للبيع الآن؟ لا، لطالما أظهر ريال مدريد احترامًا كبيرًا له، فقد كان الرئيس دائمًا معجبًا كبيرًا به ويظهر له احترامًا لا يصدق، العلاقة بينهما رائعة".

واسترسل: "لا أستطع أن أقول إن بيل هو عين بيريز اليمنى، لكن كان هناك آخرين مثل كريستيانو رونالدو أو سيرخيو راموس، ولكن لا تربطني علاقة قريبة برئيس ريال مدريد، لأقرر ذلك، فهو لم يخبرني بشيء عن هذا الموضوع".

وأتم: "قلت دائمًا أن بيل سيفوز بالكرة الذهبية؟ الآن هذا غير محتمل".

وشارك جاريث بيل، في 15 مباراة مع ريال مدريد، هذا الموسم، بمختلف المسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 2.