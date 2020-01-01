وكيله: رمضان صبحي قيمته الحالية 10 ملايين استرليني

رمضان صبحي أصبح من أبرز اللاعبين المصريين في الوقت الحالي

تحدث نادر شوقي وكيل لاعب رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، ومستقبله في الفترة المقبلة.

رمضان صبحي أصبح من الأعمدة الأساسية في صفوف الأهلي خلال المرحلة الأخيرة ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

ومن المحتمل أن يطلب النادي الإنجليزي مبلغًا كبيرًا للتخلي عن رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للأهلي.

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وقال شوقي في تصريحات إذاعية: "بقاء صبحي نهائيًا في الأهلي؟، هذا حديث مبكر للغاية، ولكن هل سيقدر نادي في مصر على دفع 200 مليون جنيه؟".

وتابع: "انتقل رمضان صبحي إلى ستوك سيتي منذ 4 مواسم مقابل 5 ملايين جنيه استرليني تقريبًا، أي أقل من سعره الحالي، الذي قد يصل إلى 10 ملايين استرليني".

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وأردف نادر شوقي: "علمت أن هدرسفيلد تاون الإنجليزي أنهم بدأو بالفعل في تسويق رمضان صبحي في الوقت الحالي".

رمضان صبحي يستعد حاليًا للعودة للمشاركة مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.