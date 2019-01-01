وكيله: المنتخب لن يضم رمضان صبحي لأسباب غير فنية

نادر شوقي يؤكد على أن عدم انضمام رمضان صبحي سيؤثر على مستقبله

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد المعار لصفوف الأهلي، على أن لاعبه يعاني من خطر في مستقبله بالدوري الإنجليزي، بسبب استبعاده من المنتخب المصري.

المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن عن قائمة الفراعنة، استعدادًا لمعسكر مارس المقبل، والتي شهدت استبعاد رمضان صبحي.

نادر شوقي قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "استبعاد رمضان صبحي ليس بسبب فني وأمر غير مفهوم، ويثير علامات الاستفهام".

🗨️- نادر شوقي: كنت أعلم أن رمضان صبحي،

لن ينضم للمنتخب المصري ولكنه لن أفصح بالأسباب أمام وسائل الإعلام. pic.twitter.com/Sh7bXP8Qu1 — جول مصر (@goaleg) February 28, 2019

وكيل أعمال رمضان صبحي تابع: "المنتخب المصري لن يضم رمضان صبحي لأسباب لا يمكن الحديث عنها عبر وسائل الإعلام".

شوقي واصل: "عدم انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر، سيؤثر على مستقبله، بشأن تجديد عقده مع هادريسفيلد الإنجليزي".

ويقدم رمضان صبحي مستويات جيدة مع الأهلي، بعد الانتقاله له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.