وكيله السابق: ليفاندوفسكي يريد برشلونة.. لم يرغب أبدًا في ريال مدريد!

تصريحات جديدة عن رغبة ليفاندوفسكي في تمثيل برشلونة

لا يزال ملف انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الأكثر سخونة في الميركاتو الصيفي الجاري، لا حديث سوى عن وجهة البولندي بعد التصريحات المتبادلة مؤخرًا بينه وبين بايرن ميونخ.

آخر من أدلى بدلوه عن الأمر كان سيزاري كوتشارسكي، وكيل ليفاندوفسكي السابق، والذي قال في تصريحات لراديو كتالونيا، إن ليفاندوفسكي يريد الانتقال إلى برشلونة.

وشدد كوتشارسكي: "برشلونة يظل برشلونة، يملك التاريخ الضخم كواحد من أفضل الأندية في تاريخ كرة القدم حتى لو لم يكن بأفضل فتراته حاليًا".

وأضاف: "روبرت (ليفاندوفسكي) يريد اللعب لبرشلونة والعيش في إسبانيا في مدينة جيدة للغاية ونادٍ هو أكثر من مجرد نادٍ، وللتاريخ الذي سيكتبه ويساعده على إضافة المزيد".

وتحدث عن حديثه مع ريال مدريد في السابق من أجل صفقة ضم ليفاندوفسكي، مؤكدًا: "تحدثت مع ريال مدريد ولكن لم نكن يومًا قريبين من هذا النادي، ليفاندوفسكي لم يشعر أبدًا أنه الخيار رقم 1 بالنسبة لريال مدريد".

وقال إن إدارة بايرن ميونخ تعرف جيدًا رغبة ليفاندوفسكي باللعب في إسبانيا، مشيرًا إلى أن "رومينيجيه وهونيس يعرفان أن ليفاندوفسكي يريد ذلك، تحدثت معهم أكثر من مرة خلال السنوات الماضية وأعرف ذلك، أحيانًا ينبغي على لاعب كرة القدم أن يعاني في حياته، إستراتيجية ليفاندوفسكي في مشواره الاحترافي واضحة، إنه شخص بعقلية قوية للغاية وخبرة عريضة، وقد مل من العيش في ألمانيا ويريد تجربة جديدة.. هذا ما في الأمر!".

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