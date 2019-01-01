وكيله: أزارو رفض التجديد للأهلي ولديه عرض فرنسي

ربما يكون الموسم الجاري هو الأخير للمغربي بالأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف تقرير مغربي عن رغبة المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الأهلي المصري، في الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، حيث رفض محاولات تجديد عقده.

المغربي انضم لصفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي من عام 2017 قادمًا من الدفاع الجديدي المغربي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2021.

ونقلت صحيفة "المنتخب" المغربية تصريحات على لسان محمد جمال العاصي؛ وكيل مهاجم المارد الأحمر، حيث قال: "أزارو لديه عرض من أحد الأندية الفرنسية التي تلعب في الدوري الممتاز، والذي يرغب في ضمه بنهاية الموسم الجاري، لكننا لن نفصح عن اسمه حاليًا".

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وأضاف: "هناك محاولات من جانب مسؤولي الأهلي لتجديد عقده، لكن أزارو يرفض البقاء لموسم ثالث واكتفى بموسمين مع الفريق فقط".

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا شارك في 72 مباراة بقميص الشياطين الحمر، سجل خلالهم 36 هدفًا، وصنع 14 آخرين.

وخلال 23 مباراة بالموسم الجاري، لم يسجل سوى ستة أهداف فقط، وصنع أربعة آخرين، حيث عطلته الإصابة كثيرًا.