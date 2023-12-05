وكأن مصائب برشلونة لا تكفي.. جراحة وغياب طويل لتير شتيجن!

لا يمكن الحديث عن نحس مثل نحس برشلونة هذا الموسم!

بات في حكم المؤكد تلقي برشلونة لضربة قاصمة تتمثل في غياب حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن عن حسابات المدرب تشافي هيرنانديز لفترة طويلة.

فقد أصبح مؤكدًا خضوع شتيجن لعملية جراحية للتخلص من آلام الظهر التي عاناها في إصابته أثناء وجوده في المعسكر الوطني الخاص بمنتخب ألمانيا.

هذا يعني غيابه على الأقل لمدة تصل إلى أكثر من شهرين، ما يعني أن حضوره في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بات محل شك كبير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن شتيجن انضم إلى قائمة طويلة من اللاعبين الذين فقدهم برشلونة خلال الموسم بسبب الإصابة، وآخرهم جافي الذي انتهى موسمه رفقة البلوجرانا.

ويطمح تشافي أن يكون الحارس إنياكي بينيا على قدر المسؤولية خصوصًا بعد أن برهن على ذلك في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني والتي فاز بها برشلونة 1-0.