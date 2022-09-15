وقع مع النصر أو الاتحاد؟ وكيل علي البليهي يكشف الحقيقة

هل يرحل البليهي بنهاية الموسم عن الهلال؟

كشف رفيع الشهراني؛ وكيل أعمال علي البليهي مدافع نادي الهلال، عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة، بشأن توقيع مدافع الزعيم لفريق آخر.

البليهي في طريقه لفريق آخر!

خرج الإعلامي الرياضي علي هبة بتصريحات في وقت سابق، يؤكد خلالها على أن البليهي يرفض تجديد عقده مع نادي الهلال، مفضّلًا الدخول في الفترة الحرة.

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Shahid

هبة أكد على أن البليهي رفض العرض المقدم من الهلال والبالغ 4.5 مليون ريال لمدة موسم واحد لأنه يراه عرض ضعيف، وهو الأمر الذي قد يجعله يرحل.

وشدد هبة على أن مدافع الهلال قد ينتقل إلى النصر أو الاتحاد الموسم القادم، بعد نهاية عقده مع الزعيم.

ويعد البليهي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها نادي الهلال في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكيل أعمال البليهي يكشف الحقيقة

من جانبه نفى الشهراني كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول توقيع البليهي مع أندية أخرى بخلاف الهلال، مشيرًا إلى أن اللاعب مستمر لنهاية عقده.

وكيل أعمال البليهي نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يشدد على أن المدافع صاحب الـ32 عامًا لم يدخل حتى الفترة الحرة ليوقع مع فريق آخر.

وجاء نص ما كتبه الشهراني كالآتي: "كثير من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا تداولت أن موكلي علي البليهي وقع مع أندية بمختلف مسمياتها، وهذا الكلام غير صحيح".

وتابع: اللاعب لديه عقد مستمر مع نادي الهلال، ولم يدخل الفترة الحرة حتى الآن كما يدار ويشاع، والتركيز كله منصب حاليًا داخل المستطيل الأخضر سواء لخدمة الكيان أو الوطن".

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