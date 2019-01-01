وفاة والد إيميليانو سالا بعد 3 أشهر من رحيل نجله

والد إيميليانو سالا يلحق بنجله بعد أزمة قلبية تودي بحياته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

توفى هوراسيو سالا والد النجم الراحل إيميليانو سالا صباح اليوم الجمعة إثر أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وكان إيميليانو سالا قد فارق الحياة منذ 3 أشهر عقب حادثة سقوط طائرته في المحيط الأطلنطي أثناء انتقاله من نانت إلى كارديف.

ووقع سالا عقدًا مع كارديف سيتي خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من نادي نانت الفرنسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

ولكن وأثناء توجهه إلى مدينة فريقه الجديد سقطت اختفت طائرته لأكثر من أسبوعين عن أجهزة الرادار.

وتم العثور على حطام الطائرة ثم الحصول على جثته لتتأكد وفاته في خبر كان صدمة كبيرة في عالم الرياضة وكرة القدم.

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وبالطبع كانت الصدمة أكثر حدة على عائلته، حيث دخل والده في نوبة اكتئاب نتجت عنها أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته صباح اليوم.