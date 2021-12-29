وفاة نجم الاتحاد السابق بعد دخوله في غيبوبة

استيقظ الشارع الرياضي السعودي صباح اليوم الأربعاء، على خبر وفاة صلاح المولد؛ نجم نادي الاتحاد الأسبق، بعد صراع مع المرض.

نجم العميد السابق كان قد دخل في غيبوبة تامة قبل أسبوع، نقل على إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل، قبل أن يفارق الحياة اليوم.

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المولد أوضح في حوار سابق له مع صحيفة "عكاظ" أنه يعاني من أزمة قلبية بشكل مستمر، إثر إصابته بثقب في القلب، يزيد السوائل في جسده، ومن ثم تتجمع في بطنه، مما يسبب له انتفاخًا، يتبعه أزمات صحية أخرى.

وكان محمد سويد؛ نجم الاتحاد الأسبق، قد أوضح أن المولد يعاني من حالة من الوحدة طوال السنوات الماضية، على إثر وفاة نجله الوحيد "بندر"، في حادث سير.

وحرص عدد من الإعلاميين على نعي الراحل، راجين المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته.

لكن بعض الجماهير وجهت اللوم لنجوم الكرة السعودية والإعلاميين، بعد معرفة حالته الصحية والمادية الصعبة، إذ استغربوا عدم إطلاق أي مبادرة لدعم المولد، كما يحدث مع آخرين.