وفاة مشجع كالياري وسط سباب جمهور فيورنتينا في ذكرى أستوري

واقعة مؤسفة جديدة بالملاعب الإيطالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهدت مدرجات ملعب "ساردينيا أرينا" وقائع مؤسفة أثناء مباراة كالياري وفيورنتينا مساء الجمعة بالدوري الإيطالي بعد وفاة مشجع وتعرضه للسب من جماهير الضيف.

وانتصر أصحاب الأرض بهدفين مقابل واحد على الفيولا في افتتاح لقاءات الجولة الثمانة والعشرين، في مباراة كانت تُلعب لتكريم ذكرى لاعب الفريقين الراحل دافيدي أستوري.

وتعرض مشجع كالياري دانييلي أتزوري للوفاة بسبب سكتة قلبية في مدرجات المباراة قبل عشر دقائق من نهايتها، وسط محاولات من رجال الإسعاف والمطافيء لإسعافه.

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وفوجيء الجمهور الحاضر بمجموعة من جماهير فيورينتينا تهتف: "يجب أن يموت الأحمق"، وهو ما أثار غضب الحضور من الجانبين.

وأصدر فيورينتينا بياناً رسمياً بعث فيه بالتعازي لأسرة المتوفي وكالياري، وأدان تصرفاته جماهيره التي لم تحترم المأساة الواقعة.

وانتقد رئيس أولتراس الفيولا في تصريحات مع "لاستامبا" تصرفات من وصفهم بالقلة، وقال إن بسبب هؤلاء كرة القدم أصبحت فاضحة وفي عداد الأموات.

الجدير بالذكر أن في الرابع من مارس الجاري كان قد مر عام على وفاة أستوري، قائد الفريقين السابق، أثناء نومه قبل مباراة فيورينتينا وأودينيزي.