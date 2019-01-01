وفاة لاعب ألانيا سبور في حادث حافلة رفقة زملائه

حادث حافلة يودي بحياة لاعب فريق ألانيا سبور التركي جوزيف سورال بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام قيصري سبور.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي أنطاليا سبور التركي عن وفاة لاعبه التشيكي جوزيف سورال عقب ساعات من مباراة الفريق أمام نظيره قيصري سبور في الدوري.

جاء هذا في بيان رسمي أكد من خلاله النادي أن اللاعب كان قد استقل حافلة خاصة مع عدد من زملائه بعد المباراة متوجهين لمدينة أنطاليا قبل أن يتعرضوا للحادث.

وبحسب ما ذكر البيان فإن سورال هو المتوفي الوحيد في الحادث بينما نجى كل زملائه الستة لكنهم تعرضوا لإصابات بسيطة.

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(📝/ @abdoallaiithy) pic.twitter.com/pzX6qEPGGn — جول مصر (@goaleg) March 25, 2019

وتم نقل سورال فور الحادث لمستشفى قريب وبدأ الأطباء في علاجه وتطلب الأمر تدخل جراحي لكن العناية الإلهية كانت أقرب له من إسعافهم.

وذكر النادي أن الشرطة تحقيق في الوقت الحالي في أسباب الحادث، واعتقلت سائقين ووجهت لهما اتهامات بفقدان السيطرة على السيارات والنوم أثناء القيادة.

جدير بالذكر أن ألانيا سبور كان قد تعادل في المباراة قيصري سبور بهدف لكل فريق خلال لقاء الجولة الـ 30 من الدوري التركي.