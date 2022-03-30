وفاة طبيب الاتحاد الأفريقي خلال مواجهة غانا ونيجيريا

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم، وفاة جوزيف كابونجو طبيب المنشطات المعين من الاتحاد الأفريقي، خلال مواجهة غانا ونيجيريا بتصفيات كأس العالم.

وتنافس عملاقا غرب أفريقيا وجهًا لوجه، مساء أمس، الثلاثاء، وتأهلت غانا في النهاية بعد تعادلها بهدف لكل فريق على أرض نيجيريا.

وشهدت المباراة واقعة محزنة بوفاة كابونجو، الذي كان يعمل كمسؤول طبي خلال المواجهة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ماذا قال الاتحاد الزامبي؟

وجاء في بيان صادر من الاتحاد:"ننضم إلى بقية أفراد أسرة كرة القدم في حداد الدكتور جوزيف كابونجو، المسؤول الطبي في كاف وفيفا لمباراة الإياب بين نيجيريا وغانا".

ومن جانبه قام الرئيس الزامبي أندرو كامانجا هذه الأنباء، حيث قام بتوجيه العزاء إلى أسرة الفقيد وأبدى التضامن مع أسرته.

ما هي أسباب الوفاة؟

رئيس زامبيا قال في بيان رسمي:"نلاحظ أنه من السابق لأوانه الخوض في التفاصيل الدقيقة لسبب وفاته لكننا في انتظار التقرير الكامل من فيفا وكاف حول ما حدث بالضبط".

وأضاف:"لقد كان عضوًا مخلصًا ومحبوبًا على نطاق واسع في مجتمع كرة القدم لدينا، وكان له تأثير كبير، وكان جزءًا من الفريق الفائز بكأس أفريقيا 2012".

وكان الدكتور كابونجو من الشخصيات الرئيسية في العديد من البطولات الأخيرة، أبرزها كأس العرب في قطر وتواجد بالفريق الطبي لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون.

اقرأ أيضًا ..