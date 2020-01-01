وفاة صاحب أول إنجاز لكرة القدم الفرنسية

بطل يورو 1984 رحل عن عالمنا

رحل المدرب الفرنسي ذو الأصول الإسبانية ميشيل هيدالجو، الذي قاد المنتخب الفرنسي لتحقيق أول بطولة دولية له؛ وهي كأس الأمم الأوروبية عام 1984، في مدينة مارسيليا بعد 4 أيام من إتمامه عامه الـ87، وذلك وفقا لما أكده اتحاد اللاعبين القدامى الفرنسيين الذي كان يرأسه المدرب الراحل.

ووفقاً لمصادر مقربة من هيدالجو لوسائل الإعلام الفرنسية أن سبب الوفاة ليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد.

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وبدأ هيدالجو مسيرته الاحترافية كلاعب مع فريق لو هافر قبل أن ينتقل فيما بعد لفريق ستاد ريمس، الذي تأهل معه لنهائي أول بطولة أوروبية في التاريخ، التي خسرها أمام ريال مدريد برباعية مقابل ثلاثية.

وفي العام التالي انتقل لنادي موناكو الذي حقق معه بطولتين للدوري الفرنسي ومثلهما بكأس فرنسا.

🇫🇷 @equipedefrance has lost one of its greatest figures 😢



Michel Hidalgo was the brains behind the exhilarating side that reached the #WorldCup semi-finals in 1982 & won UEFA EURO 1984 🏆



RIP & 'merci' for the memories, Michel pic.twitter.com/h7urxqzdVd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 26, 2020

وخلال عمله مدربا لمنتخب "الديوك"، نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي لمونديال 1982 الذي لقي فيه خسارة درامية بركلات الترجيح أمام المنتخب الألماني.

وبعد عامين، نجح هيدالجو في تحقيق أول بطولة دولية لمنتخب بلاده بعد الفوز بكأس الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا في النهائي.

أدار لمنتخب فرنسا 75 مباراة ، وحقق انتصارات في 41 منها، فقط انتصر مدرب فرنسا الحالي والمدرب الفائز بكأس العالم 2018 ديدييه ديشامب عدد مباريات أكثر.