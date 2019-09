وفاة دانيلو نجل كافو بعمر 30 عامًا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تُوفي دانيلو نجل أسطورة البرازيل كافو عن عمر 30 عامًا أثناء لعبه كرة القدم مع بعض من زملائه.

كافو حقق بطولة كأس العالم مرتين في 1994 و2002 كما لعب 3 نهائيات على التوالي.

وأعلنت أندية ساو باولو وبالميراس وريال مدريد وفاة نجل أسطورة البرازيل لتؤكد الشائعات التي صدرت فجر اليوم.

وبحسب التقارير فإن دانيلو تعرض لأزمة قلبية مفاجئة تسببت في موته في الحال ولم يسعفه الأطباء في الوقت المناسب.

ولم يتم تأكيد هذا الأمر في بيان رسمي ومن المتوقع أن يصدر قريبًا من جانب كافو.

وتألق صاحب الـ 49 عامًا في مسيرته الرياضية مع ميلان محققًا لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي.

El C. F. expresses its deep regret at the passing of Danilo, the son of Brazilian football legend @officialcafu.



The club wishes to convey its condolences to Cafú and his family and shares in his grief in these difficult moments.