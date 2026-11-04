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Jesus de MiguelGetty
Muhammad Zakiعلي سمير
ترجمه

"كان من الممكن أن تحدث لي" .. رافينيا يعترف بمعاناته بسبب الوفاة المأساوية لخيسوس دي ميجيل

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أجواء حزينة في الكرة العالمية والإسبانية

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اعترف مهاجم برشلونة رافينيا بأنه وجد صعوبة بالغة في التركيز على كرة القدم خلال الفوز على أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وكشف اللاعب البرازيلي أن خبر الرحيل المأساوي لمهاجم تينيريفي خيسوس دي ميجيل كان له تأثير عميق على حالته النفسية قبل خوض المباراة.

ليلة حزينة في إسبانيا

تلقى الوسط الكروي الإسباني صدمة كبيرة يوم الإثنين مع وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميجيل عن عمر ناهز 30 عامًا. فقد تعرض لسكتة قلبية إثر تصادم داخل الملعب مع حارس مرمى أندورا خيسوس أوونو.

وفي حين أجّل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم جميع المباريات المحلية لمدة ثلاثة أيام، أُقيمت مباريات دوري أبطال أوروبا في موعدها المحدد.

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وفي كامب نو، استُبدل بنشيد البطولة التقليدي دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة. ورغم الوقع العاطفي الثقيل، حقق برشلونة فوزًا بثلاثية نظيفة على أستون فيلا، منهيًا بذلك الانطلاقة الأوروبية المثالية لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز. وافتتح لامين يامال التسجيل قبل أن يسجل رافينيا هدفين ليحسم الفوز.

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برشلونة

برشلونة

"كان من الممكن أن يحدث هذا لأي منا"

بعد صافرة النهاية، تحدث رافينيا بصراحة إلى موفيستار عن الضغط النفسي الناجم عن النزول إلى الملعب في ظل مثل هذه الظروف المأساوية. وبدا اللاعب البرازيلي متأثرًا بشكل واضح، إذ اختار التركيز على المأساة الإنسانية بدلًا من الأداء المتفوق لفريقه.

وقال رافينيا: "أينما كان [دي ميجيل]، آمل أن يجد طريقه. أريد أن أبعث لعائلته بالقوة... واليوم، ألّا نتحدث عن كرة القدم.

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"بعد أن رأيت الخبر، لم أشعر بأنني على ما يرام. ففي نهاية المطاف، كان لاعب كرة قدم مثلي. كان من الممكن أن يحدث هذا لأي منا. كان من الممكن أن يحدث لي."

لقد أثّر فيه واقع فقدان زميل في المهنة بشكل خاص، وهو شعور أوضحه أكثر عند الحديث عن تقارب سنه مع المهاجم الراحل.

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وأشار رافينيا قائلًا: "من الصعب جدًا أن تنزل وتلعب مباراة في مثل هذه الظروف. كان لاعبًا في مثل عمري. ربما لهذا السبب أثّر فيّ إلى هذا الحد."

فليك يقدم تعازيه

وردد مدرب برشلونة هانزي فليك مشاعر مهاجمه النجم خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة، معترفًا بالحزن الذي ساد غرفة ملابس أصحاب الأرض.

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وقال فليك: "ما حدث في تينيريفي، أعتقد أنه أثّر فيه كثيرًا، مثل كل واحد منا. خالص تعازينا للعائلة وللنادي وللأصدقاء وللجميع... إنها مأساة كبيرة. أعتقد أنها أثّرت فيه كثيرًا."

رحلة حاسمة إلى العاصمة

ورغم التحديات العاطفية، يقدم رافينيا موسمًا رائعًا في مركز هجومي مركزي. فقد رفع هدفاه في مرمى فيلا رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفًا في جميع المسابقات، وهو الأعلى بين جميع اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. كما مثّل الفوز أول شباك نظيفة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا منذ 18 مباراة، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في الترتيب.

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وسيسعى متصدر الليجا الآن إلى نقل هذا الزخم إلى مواجهته الصعبة خارج الديار أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد. فبعد هزيمتين أواخر أكتوبر أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد، استعاد رجال فليك توازنهم بشكل مثير للإعجاب، مقرنين انتصارهم الأوروبي بفوز محلي كبير بنتيجة 6-1 على ألافيس مؤخرًا.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك