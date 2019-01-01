وفاة اثنين من جمهور الرجاء المغربي عقب مواجهة حسنية أكادير

النسور تعادلوا سلبيًا في اللقاء وتجددت آمالهم في التأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الرجاء المغربي وفاة اثنين من جمهوره أمس الأحد، عقب الانتهاء من مواجهة حسنية أكادير.

الأخضر تعادل أمام الحسنية سلبيًا دون أهداف، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الرجاء أن المشجعين فارقوا الحياة، إثر حادث سير أليم تعرضوا له خلال طريقهم عقب انتهاء اللقاء.

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مجلس إدارة النسور نعى الثنائي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة اثنين من أنصار النادي على إثر حادثة سير أليمة، تتقدم إدارة نادي الرجاء الرياضي بأحر التعازي لأسرتي الفقيدين، تغمد الله الفقيدين برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن التعادل أبقى الرجاء في مؤخرة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، خلف أكادير وأوثو دويو أصحاب الخمس نقاط، ويتنافس الثلاثي في الجولة الأخيرة على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، بعدما ضمن نهضة بركان المغربي تأهله رسميًا بـ11 نقطة.