وعد من جروس لعمر السعيد في مباراة طلائع الجيش

الزمالك يسعى لتعزيز صدارته أمام طلائع الجيش

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن عمر السعيد مهاجم الزمالك المصري حصل على وعد من السويسري كريستيان جروس المدير الفني بالمشاركة.

وكان السعيد قد ابتعد عن المشاركة أساسيًا عن مواجهتي نصر حسين داي الجزائري في الكونفدرالية وأمام إنبي في الدوري المصري.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن جروس أعطى وعدًا للسعيد بالمشاركة أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

وشارك المغربي خالد بو طيب، كأساسي بدلًا من عمر السعيد في مباراتي نصر حسين داي وإنبي، ونجح في إحراز هدف في كل لقاء.

وحقق الزمالك فوزًا على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "بتروسبورت".

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، ويأتي خلفه بيراميدز في الوصافة، ويحل الأهلي في المركز الثالث.