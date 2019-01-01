“وعد فأوفى”، ميسي رد بطريقته على إهانته في الكرة الذهبية!

البرغوث يستهدف 3 جوائز فردية، و3 جوائز جماعية...

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

عندما احتل ليونيل ميسي المركز الخامس في قائمة جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، كان أنيقًا في رده كما هو الحال في الملعب، حيث علق قائلاً «في كرة القدم يجب أن يكون الفريق أهم من الفرد».

لكن أي متابع لبرشلونة ولميسي هذا الموسم من السهل أن يلمس أن ميسي شعر بالغضب مما حدث، والغضب ظهر على أرض الملعب بمستويات خارقة ليست غريبة عليه، ليقود برشلونة للقبه الثاني على التوالي في الليجا، ناهيك عن الوصول لنهائي كأس الملك ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بات ميسي رسميًا أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يصل إلى حاجز الـ 10 ألقاب، ليصبح أكثر لاعب غير إسباني تتويجا باليجا عبر التاريخ، وهذا هو اللقب رقم 34 لميسي مع برشلونة في مختلف البطولات.

يستعد ميسي للاحتفال بعيد ميلاده الـ32 في الصيف القادم، لكن مستوياته آخذة في الارتفاع ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ مع مرور الوقت، حيث سجل 34 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليصبح الهداف وصانع الأهداف الأفضل في الليجا.

ساعد ميسي فريقه على بسط هيمنة مطلقة على الدوري الإسباني من البداية حتى النهاية، حيث احتل البارسا الصدارة منذ الأسبوع الـ14.

قد يعتقد البعض أن رحيل كريستيانو رونالدو وما أعقبه بدخول ريال مدريد في أزمة عدم تعويضه أنه ساعد ميسي على ما حققه، لكن ميسي لا يُقدم شيء جديد، والدليل أنه يستعد لجائزة البيتشيتشي للموسم الثالث على التوالي.

ويستعد أيضًا للاحتفاظ للحذاء الذهبي الأوروبي للعام الثالث على التوالي والسادس في تاريخه، فأقرب منافس له هو كيليان مبابي بـ30 هدفًا.

وقال ميسي في وقت سابق من هذا الموسم «من المهم دائمًا التحسن بشكل فردي لكن هذا في ضوء المجموعة. من المهم فقط أن تتمكن من مساعدة فريقك وتكون أكثر نجاحًا على أرض الملعب».

لقد فعل ذلك بالتأكيد. منحت أهداف ميسي 17 نقطة لبرشلونة في الدوري الإسباني، أي أكثر من الفرق بينه وبين صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد، لذلك يمكن القول أن صدارة برشلونة جاءت بفضل ميسي!

شارك ميسي بشكل مباشر في 59% من أهداف برشلونة، وسجل أهداف حاسمة بالفعل في مسيرة برشلونة وفي عدة مباريات كانت غاية في الصعوبة مهدت الطريق للبارسا لمعانقة اللقب.

لكن سيكون من الصعب تجاهل حقيقة أن برشلونة كان قويًا للغاية في غياب ميسي أيضًا. كان الفوز 5/1 على ريال مدريد في أكتوبر الماضي نقطة تحول في الموسم، حتى في تلك المرحلة المبكرة من الموسم.

وقال سواريز بعد تلك المباراة، الذي سجل فيها أول ثلاثة أهداف غير ميسي لبرشلونة في الكلاسيكو منذ روماريو «ميسي هو الأفضل في العالم. لكن ما فعلناه هو إظهار مستوى كرة القدم الذي يتمتع به هذا الفريق. نحن وراء المدرب ونحب النادي».

حقق برشلونة العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، فعلى سبيل المثال أصبح أول فريق يفوز في 4 مباريات على التوالي في سانتياجو برنابيو، وافتكوا أفضلية المواجهات التاريخية في الكلاسيكو وأصبحوا الأكثر فوزًا.

لطالما عجز ريال مدريد عن مجاراة حنكة البارسا في العقد الأخير في الليجا، وقد خسر سلاحه الأهم برحيل كريستيانو رونالدو، حيث علق المدرب فابيو كابيلو عن ذلك في وقت سابق «إنهم يدفعون الثمن لاعتقادهم أن بإمكانهم الحصول على نتائج بدون كريستيانو رونالدو».

حقق رونالدو أرقامًا قياسية خاصة به هذا الموسم، وكان آخرها أنه أصبح أول لاعب يفوز بأفضل 3 بطولات للدوري في أوروبا (الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني، الدوري الإيطالي).

ولكن بعد خروجه من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وكوبا إيطاليا، لا يملك رونالدو سوى لقب الدوري والسوبر الإيطالي، كحصيلة موسمه الأول في تورينو.

في الوقت نفسه فميسي أمامه الفرصة لنيل الثلاثية، وبالتالي يبدو أن الكرة الذهبية في جيبه!

يعتبر التتويج بالدوري الإسباني إنجازًا رائعًا وجديرًا بالاهتمام، لكن دوري أبطال أوروبا هو لقب برشلونة الذي يتوق إليه مرارًا وتكرارًا، وفي هذه الحالة ستكون رسالة ميسي لمن يصوت في جائزة الكرة الذهبية واضحة، إن كنت تنظر للألقاب أو للأرقام الفردية.. فلن تجد سوى اختيار واحد!