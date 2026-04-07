"وعد رونالد كومان ذات مرة بأنه سيصبح مدربًا لنادٍ واحد في الدوري الهولندي"

ليس من المستبعد أن يصبح رونالد كومان مدربًا لفريق إف سي جرونينجن في يوم من الأيام. فقد ذكر هانز نيلاند، المدير العام السابق لـ«فخر الشمال»، في بودكاست «راديو ميلكو» التابع لصحيفة «داغبلاد فان هت نوردن» أن مدرب المنتخب الوطني قد وعده بذلك في وقت ما.

شغل نيلاند منصب المدير العام لنادي جرونينجن لمدة 23 عامًا: من عام 1996 حتى عام 2019. وقد تقاعد منذ فترة، لكنه لا يزال يستذكر بانتظام الفترة التي قضاها كمدير.

على سبيل المثال، عندما كادوا يوقعون مع الحارس رونالد كومان الابن، الذي كان يلعب في ذلك الوقت في فريق توب أوس. "لم يكن حتى الحارس الأساسي. لقد تمت مناقشة ضمه إلينا لفترة وجيزة، لكننا كنا نملك عددًا كافيًا من الحراس في ذلك الوقت. لذا لم يتم ذلك"، يتذكر نيلاند.

"لقد تحدثت شخصياً مع رونالد كومان الأب حول هذا الأمر. وبالطبع، كان علينا أن نفعل ذلك بعد ذلك."

يرى نيلاند أن كويمان جونيور، الذي أصبح الآن حارس مرمى فريق تيلستار، يقوم بعمل رائع في الحفاظ على أدائه الجيد رغم الضغط الذي يقع على عاتقه بسبب اسم عائلته. "الكاميرات موجهة إليه دائمًا. كما حدث مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان والده رونالد حاضرًا أيضًا في الملعب."

"هذا أمر لطيف، لكنه يمثل ضغطًا هائلاً على شاب مثله. وكذلك اسم عائلته. لذا أعتقد أن هذا الشاب رائع للغاية. ومن حيث ركلات البداية واللعب، فهو ببساطة مشابه لحارس مرمانا فايسن."

لذلك، يدعو نيلاند غرونينغن إلى التعاقد مع كويمان جونيور الآن. "هذا سيفتح أبوابًا جديدة لغرونينغن. ومن يدري، إذا غادر لوكين بعد عامين أو ثلاثة أعوام، فربما يكون رونالد كويمان هو الخلف المناسب لتولي منصب المدرب في غرونينغن."

"لقد وعدني رونالد بذلك ذات مرة، بالمناسبة. كان ذلك في الفترة التي توفي فيها مارتن (والده، المحرر)، وكنا نجلس معًا. كان رونالد موجودًا هناك، وكذلك إيروين. وما زلت أتذكر أن رونالد قال حينها: «يا إلهي، هانز، كم سيكون رائعًا لو قمنا أنا وإيروين بتجربة ذلك النادي الصغير الذي كنت تديره مرة أخرى»."

لعب رونالد كومان ما مجموعه 97 مباراة رسمية مع غرونينغن بين عامي 1980 و1983. وفي ملعب يوروبورغ، هناك مدرج سمي تيمناً به وبأخيه إيروين ووالدهما مارتن: مدرج كومان.