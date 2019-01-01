وعد من جروس لمحمد إبراهيم بالمشاركة في مباريات الزمالك

الزمالك يواجه سموحة في الدوري المصري الأربعاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حصل محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك على وعد من الجهاز الفني للتواجد في التشكيل بالمباريات المقبلة من الدوري المصري الممتاز بعد ظهوره بشكل جيد في التدريبات.

وشارك إبراهيم خلال الفترة الأخيرة في بعض المباريات بفرق الشباب للزمالك، بعد استبعاده من قبل جروس من قائمة الفريق الأول.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن جروس قطع عهدًا لمحمد إبراهيم بالمشاركة في المباريات المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وكان إبراهيم على وشك الانتقال إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن الاتفاق لم يتم بين الناديين وقتها لإتمام الصفقة.

ويعد محمد إبراهيم من اللاعبين المقربين من جماهير الزمالك إلا أن أداءه المتراجع في الفترة الأخيرة أبعده عن التشكيل الأساسي للسويسري جروس.

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وتواجد إبراهيم في قائمة الزمالك أمام الأهلي، قبل أن يستبعده جروس قبل المواجهة بدقائق، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.