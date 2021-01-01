وضع كارثي .. ريال مدريد يفقد فالفيردي أيضاً بسبب كورونا

غيابات بالجملة أمام خيتافي

أعلن ريال مدريد غياب لاعبه فيديريكو فالفيردي عن مقابلة خيتافي مساء الأحد بسبب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا، لتزداد الأوضاع صعوبة قبل المباراة.

ريال مدريد يدخل اللقاء بفقط 13 لاعباً بعيداً عن حراسة المرمى في ظل أزمة الإصابات القوية التي تضرب صفوفه في الأيام الأخيرة. طالع هنا.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي على موقعه أن فالفيردي لن يشارك في مباراة الليجا مع خيتافي الأحد بسبب مخالطة شخص تعرض للإصابة بالفيروس الوبائي.

وقال البيان إن اللاعب قام بمسحة وأتت سلبية، ولكن من باب الاحتراز لن يكون مع المجموعة التي ستخوض اللقاء وسيخضع للعزل المنزلي.

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البيان أوضح أيضاً أن اللاعب يخضع للعزل منذ مساء السبت رغم سلبية الفحص الخاص به، وذلك خوفاً من نقل العدوى لبقية اللاعبين.

فالفيردي عاد أساسياً في الأيام الأخيرة في تشكيل زين الدين زيدان عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته في الآونة الأخيرة عن الفريق.

ويلعب ريال مدريد أمام خيتافي وعينه على ثلاث نقاط مهمة في صراع الليجا، إذ يفصله نقطة عن قمة جاره أتلتيكو قبل لقاءات اليوم.