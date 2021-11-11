وصول تشافي إلى برشلونة يفتح الباب أمام عودة عدو كومان الأول!

ازدادت آمال نجم برشلونة المُعار إلى بشكتاش، ميراليم بيانيتش، في العودة مرة أخرى إلى النادي الكتالوني بالفترة المقبلة، بعد وصول تشافي هيرنانديز إلى قيادة البلوجرانا خلفًا للمدرب المُقال رونالد كومان.

وكان كومان قد عامل بيانيتش بصورة سيئة للغاية بعد وصول الأخير من يوفنتوس في صيف 2020، فلم يشركه في المباريات ولم يبلغه حتى أسباب استبعاده، مما ترتب عليه خروج اللاعب معارًا إلى بشكتاش في الصيف الماضي.

ومع وصول تشافي، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن خيار عودة بيانيتش مرة أخرى إلى برشلونة يزداد كثيرًا في الفترة الحالية حتى وإن كانت القائمة الأولية لانتدابات يناير لا تشتمل على اسمه حتى اللحظة، ومع ذلك، فاللاعب لديه أمل في أن يحصل على فرصة ثانية في كامب نو بالفترة المقبلة.

صاحب الـ32 عامًا أكد في أكثر من مناسبة سابقة أنه منفتح على العودة للبرسا ما دام ذلك في غير حقبة كومان، خاصةً وأنه يؤمن بأنه تعرض إلى ظلم كبير خلال العام اليتيم الذي قضاه في كامب نو.

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ولم يغلق وكيل بيانيتش الباب أيضًا أمام عودة موكله إلى برشلونة، واعتبر أن الأمر برمته في يد المدرب الجديد تشافي هيرنانديز.

ويبحث برشلونة في اللحظة الراهنة عن دعم منتصف ميدانه، لذلك ففكرة إعادة بيانيتش قد تكون مفيدة للغاية من الناحية الاقتصادية وكذلك إن نجح تشافي الاستفادة من قدراته بالصورة المثالية.

صاحب الـ32 عامًا ساهم بأربع تمريرات حاسمة هذا الموسم مع بشكتاش في 8 مباريات لعبها، بعدما لعب 30 مباراة غالبيتهم كبديل بدون دور حقيقي مع برشلونة ولم يساهم خلالهم بأي تمريرة حاسمة أو هدف.